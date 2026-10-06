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Video | ¡Impresionante talento! ‘Mini Whitney Houston’ de Buenaventura conmovió a los jurados de Yo Me Llamo

Detrás de la pequeña que sorprendió a los jurados de Yo Me Llamo hay una historia familiar marcada por la música y una abuela que fue clave en su formación

  • La ‘Mini Whitney Houston’ llegó desde Buenaventura al escenario de Yo Me Llamo, donde sorprendió con su talento vocal. FOTO: Neal Preston vía whitneyhouston.com. Captura de video.
    La ‘Mini Whitney Houston’ llegó desde Buenaventura al escenario de Yo Me Llamo, donde sorprendió con su talento vocal. FOTO: Neal Preston vía whitneyhouston.com. Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 14 minutos
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El escenario de Yo Me Llamo recibió a una pequeña participante que llegó desde Buenaventura para demostrar su talento como imitadora de Whitney Houston. Su presentación no solo sorprendió por su potencia vocal, sino que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La niña apareció en el llamado Templo de la Imitación para rendir homenaje a una de las voces más reconocidas de la música internacional. Desde las primeras notas de su presentación dejó sorprendidos a los jurados por su afinación y por la fuerza con la que interpretó a la artista estadounidense.

Su actuación generó una reacción inmediata en el escenario. Al terminar, César Escola no pudo contener las lágrimas ante el talento de la pequeña, mientras Laura y Melina también destacaron lo que acababan de presenciar.

Lea más: La abuela paisa de 65 años que cumplió su sueño de ver a BTS en Bogotá

Más allá de la interpretación, uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando la participante habló sobre sus raíces. La niña contó con orgullo que es oriunda de Buenaventura, una referencia que permitió conocer un poco más de la historia detrás de la concursante que llegó al programa para demostrar sus habilidades musicales.

@clipsderealities Yo me llamo Mini Whitney Houston - presentación audición | Capítulo lunes 05 de octubre de 2026. #yomellamo #colombia #viral #fyp #parati ♬ sonido original - Clips de Realities

Su paso por el escenario estuvo marcado así no solo por la imitación de Whitney Houston, sino también por la emoción que consiguió transmitir a los jurados y al público.

¿Quién es la ´Mini Whitney Houston´?

La niña es oriunda de Buenaventura y contó que sus primeras enseñanzas para cantar las recibió en casa, de su abuela Gertrudis Bonilla, cantautora del Pacífico colombiano, y de su mamá.

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Su formación comenzó de manera empírica, guiada por su familia y por el contacto cercano con la música. Más adelante, llegó un profesor que ayudó a pulir sus habilidades vocales y a fortalecer el talento que ya había comenzado a desarrollar.

La pequeña también es compositora, una faceta que muestra que su relación con la música va más allá de la imitación de otros artistas.

Su preparación para interpretar a Whitney Houston también incluyó el aprendizaje del inglés. Para ello asistió a una academia de idiomas en Buenaventura, donde adquirió las herramientas que le permitieron acercarse a las canciones de la artista estadounidense.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es la ‘Mini Whitney Houston’ de Yo Me Llamo?
Es una pequeña participante oriunda de Buenaventura que llegó al programa para interpretar a Whitney Houston y sorprendió a los jurados con su talento vocal.
¿Quién le enseñó a cantar a la ‘Mini Whitney Houston’?
La niña contó que aprendió a cantar de manera empírica junto a su mamá y su abuela Gertrudis Bonilla, cantautora del Pacífico colombiano. Después recibió formación de un profesor que ayudó a pulir su talento.
¿La ‘Mini Whitney Houston’ de Yo Me Llamo también compone canciones?
Sí. Además de cantar e imitar a Whitney Houston, la niña es compositora, una faceta que hace parte de su vínculo con la música desde temprana edad.
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