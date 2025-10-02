Video | Influencer murió en plena transmisión en vivo luego de estrellarse con su “helicóptero” ultraligero casero

La audiencia en Douyin, la versión local de TikTok en China, se había acostumbrado a las arriesgadas, raras y alocadas acciones extremas de Tang Feiji, un reconocido creador de contenido de 55 años, oriundo de la ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan.
Sin embargo, su más reciente stream no terminó en aplausos, sino en publicaciones de emojis de tristeza, en medio de una tragedia que conmocionó a sus cientos de seguidores y que expuso los límites de los streamings extremos.
Le puede interesar: Más de 40 periodistas salvadoreños se exiliaron en 2025 por temor a capturas y acoso del gobierno de Bukele
Feiji, perdió la vida mientras transmitía en vivo uno de sus vuelos recreativos en su “helicóptero” ultraligero cuando se estrelló. En triste suceso reavivó el debate sobre la seguridad en la aviación aficionada. El fatal desenlace se desarrolló en tiempo real frente a una audiencia digital, que solo pudo comentar.