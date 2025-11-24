x

Video | Insólita expulsión en la Premier, jugador vio la roja luego de agredir a su compañero

La extraña situación se vio en el partido entre Manchester United y Everton por la fecha 12 de la Premier League.

  • El arquero Jordan Pickford intentó frenar al senegalés Idrissa Gana Gueye, quien insistía en seguir peleando con su compañero. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

Un hecho surrealista ocurrió en la duodécima fecha de la Premier League durante el encuentro entre el Manchester United y el Everton, disputado en el mítico Old Trafford. Un jugador del equipo visitante protagonizó una expulsión tras agredir y pelearse con su propio compañero.

El mediocampista senegalés del Everton, Idrissa Gana Gueye, fue expulsado con roja directa en el minuto 13 del encuentro, dejando a su equipo con 10 hombres, tras golpear a su compañero, el defensa central Michael Keane.

La jugada que desencadenó la polémica acción ocurrió cerca al área del Everton cuando en medio de su intento por recuperar la posesión, Gueye intenta pasarle el balón a Keane, sin embargo, el defensor central no reaccionó a tiempo. Esto permitió que Bruno Fernandes, del Manchester United, recogiera el balón y pudiera patear al arco. Su remate se fue desviado.

Una vez terminó esa jugada, Keane le recriminó el error a Gueye, pero el volante senegalés reaccionó saliendo disparado a recriminarle a su compañero inglés su falta de reacción. Ambos jugadores se pusieron cara a cara y comenzaron a discutir de forma vehemente.

En medio del altercado, Gueye le dio un empujón a Keane y luego encaró al inglés y le propinó una leve bofetada al frente del juez central, Tony Harrington.

El árbitro, quien fue testigo de la agresión, le sacó roja directa a Gueye sin dudarlo y sin acudir al VAR, expulsándolo del partido por conducta violenta.

Pese a ya haber visto la tarjeta roja, el senegalés de Los Toffees no se calmó e intentaba pelear con Keane, por lo que tuvo que ser contenido por su otro compañero, el arquero Jordan Pickford. Su compatriota y otro compañero de equipo, Iliman Ndiaye, también tuvo que ayudar a sacar al senegalés del campo de juego ante la atónita mirada de los aficionados.

Con esta expulsión, Gana Gueye se convirtió en el primer jugador de la Premier League en recibir una roja directa por pelearse con un compañero de equipo desde el 2008, cuando Ricardo Fuller fue expulsado por pelearse con Andy Griffin, ambos jugadores del Stoke City.

A pesar de quedarse con un jugador menos al inicio del partido, el Everton logró dar el golpe en Old Trafford. ‘Los Toffees’ derrotaron al Manchester United 0-1, superando una mala racha de resultados y comenzando a pelear puestos de clasificación de copas europeas.

