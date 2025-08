Jhon Alex Castaño denunció que un alcalde de Boyacá amenazó con “darle bala” en concierto y el mandatario le respondió

Luego relató el momento en el que le dijeron que los estaban amenazando. “Me dicen por el talkback ‘mucho cuidado que es que el alcalde nos está amenazando que nos van a dar bala a todos’, entonces yo ya freno el concierto, me voy y me arrimo y me dice ‘les vamos a dar es bala y se me abren de acá’. Quedé muy triste”.