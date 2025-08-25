Video | Local de comida rápida se incendió en Envigado; ahora buscan apoyo por redes sociales para “renacer de las cenizas”

“La solidaridad es más fuerte que cualquier desastre”. Con esta frase, los encargados del local de comida llamado David’s Food, ubicado en el municipio de Envigado, pidieron ayuda a través de sus redes sociales tras sufrir un terrible incendio en su estructura el pasado viernes. Le puede interesar: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación Por medio de un video publicado en sus redes sociales, un hombre y una mujer expusieron su situación con el negocio que, según ellos, ha sido el sustento de varias familias durante casi cinco años que llevan brindando el servicio en el municipio al sur del Valle de Aburrá.

Con una frase motivadora, dieron a conocer la situación ante sus más de 12 mil seguidores. “David’s food renacerá de las cenizas... Con tu ayuda, será más fuerte que nunca”, dice el enunciado de su publicación en redes sociales y la cual fue bien recibida por parte de los internautas. Aunque no revelaron detalles sobre como ocurrió el incendio —que, como se puede observar en el video, afectó completamente la estructura interna del local y demás enceres— los dueños hicieron una reflexión con el objetivo de promover positivamente la ayuda en medio de lo sucedido.

“Aunque las paredes se derrumbaron, aunque todo quedó hecho cenizas, queremos volver a levantar nuestro local. Pero no venimos a hablar de lo que se perdió, queremos hablarles de lo que podemos hacer juntos para poder volver a sacar adelante nuestro local, nuestro negocio, porque queremos dejar claro que la solidaridad es más fuerte que cualquier desastre”, expresaron. Por medio del video y sus publicaciones, estas personas informaron que dejaron a disposición su principal canal de ayuda que es su número de cuenta (ahorros Bancolombia #01900009033) para cualquier aporte, o en caso de brindar cualquier otra donación pueden contactarse a través de mensaje por sus redes sociales.

Los encargados del local pidieron ayuda a través de un video publicado por las redes sociales de su negocio. FOTO: Captura video redes sociales