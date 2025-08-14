Video muestra a Miguel Uribe, de 4 años, enterrando a su madre Diana Turbay: la historia de violencia que se repite en Colombia, ¿hasta cuándo?

Dos niños de cuatro años, quizá sin entender cómo y por qué, estaban mirando un ataúd en donde estaba su padre o madre asesinados. Primero, Miguel Uribe Turbay en 1991 despidiendo a Diana Turbay, luego, 35 años después, Alejandro Uribe Tarazona despidiendo a su padre Miguel Uribe Turbay en 2025. La escena se ha repetido por miles en tantas décadas de conflicto y violencia en todos los rincones de Colombia. Las cifras no alcanzan a retratar el efecto de una sociedad herida donde parece que la vida no vale.

Dice la frase que “ningún padre debería tener que enterrar a sus hijos”, pero en el contexto de un país violento aplica en ambos sentidos. Ningún colombiano y ninguna persona en el mundo debería tener que enterrar a otro al que le hayan arrebatado su vida por pensar diferente. No puede seguir sucediendo. Le recomendamos leer: El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay Tras el doloroso funeral del senador y candidato presidencial asesinado, en redes sociales revivieron los momentos del funeral de la periodista Diana Turbay, secuestrada por la mafia de Pablo Escobar y luego asesinada en un intento de rescate. Se ve a un niño Miguel, de cuatro años, acercándose al ataúd junto a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay. Años después, Uribe Turbay confesaría en una entrevista que de momentos junto a su madre uno que recuerda con claridad es ese día.

35 años después ese niño moriría tras recibir disparos en su cabeza y una de sus piernas; estuvo 65 días en cuidados intensivos a pesar de que los pronósticos médicos y científicos señalaron que podía morir en cuestión de horas o días. Pero falleció el lunes pasado a la 1:56 a.m. tras sufrir dos días antes una hemorragia en el sistema nervioso central que revirtió su condición a “crítica”.

En el funeral de Miguel Uribe, su hijo Alejandro repitió la escena de su padre: apenas vio a su abuelo, Miguel Uribe Londoño, se abalanzó sobre él y se abrazaron. Después, el menor señaló la foto de su papá, luego el ataúd.