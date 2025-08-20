x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video: este fue el momento exacto en el que expulsaron a Cardona, ¿exageró el árbitro?

El volante ofensivo fue expulsado por doble amonestación tras cantarle el gol a un rival del Sao Paulo frente al juez argentino.

  • El momento exacto donde Cardona le celebra el gol a un defensor de Sao Paulo. Foto: redes sociales
    El momento exacto donde Cardona le celebra el gol a un defensor de Sao Paulo. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Atlético Nacional compitió hasta lo último ante Sao Paulo para ganarse un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores; sin embargo, tras haber forzado la tanda de penales en el Morumbí, el cuadro antioqueño se despidió del certamen internacional.

En medio del partido, un momento que incidió en el comportamiento del cuadro verde en la cancha fue el empate conseguido al minuto 70 desde el punto penal por Alfredo Morelos, pues aunque el gol significaba un despertar anímico para los dirigidos por Gandolfi, una insólita acción de uno de los jugadores verdolagas volvían a desmoronar al equipo.

Lea también: Nacional perdió en la serie de penales contra Sao Paulo (4-3) y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Se trata de Edwin Cardona, quien salió expulsado por doble amarilla, al parecer, por provocación al rival, dejando a su equipo con uno menos. Con esto obligaba a Atlético Nacional a aguantar el resultado y a esperar que el tiempo transcurriera lo más rápido posible para que la superioridad numérica no empezara a hacer diferencia en el terreno de juego.

Tal como se relató en la transmisión oficial y de acuerdo a algunos retratos viralizados en redes sociales, la razón por la cual el volante antioqueño fue amonestado y después expulsado fue por cantarle el gol en la cara al defensa venezolano de Sao Paulo, Nahuel Ferraresi.

En las últimas horas se conoció un video del momento exacto de la celebración, pues mientras todos los jugadores de Nacional corrían a abrazar a Morelos, Cardona pasó en frente del defensor de 26 años y le gritó el gol cerca, algo que fue visto por el central argentino Nicolás Ramírez quien tomó esto como una conducta antideportiva y por lo tanto motivo de amonestación para ambos jugadores. Debido a que el 10 de Nacional estaba amonestado desde el primer tiempo, esta segunda amarilla por reglamento le valió para ser expulsado del terreno de juego.

Cabe recordar que los dos jugadores tenían una disputa pendiente, pues en el partido de ida celebrado una semana atrás en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional tuvo la posibilidad de abrir el marcador en dos ocasiones desde el punto penal, sin embargo, dichos lanzamientos fueron desperdiciados por Cardona. En los momentos del fallo, Ferraresi fue uno de los que estuvo cerca al colombiano burlándose de su fallo.

Ahora Sao Paulo esperará rival entre Botafogo y Liga de Quito mientras que a Atlético Nacional se le esfumó el sueño continental y ahora deberá seguir compitiendo en el ámbito local por la liga colombiana y la Copa BetPlay, siendo la primera la que lo acerque a volver a disputar la Copa Libertadores el siguiente año.

Sigan leyendo: Gandolfi tras eliminación de Nacional en Libertadores: “Lastimosamente nos quedamos con un hombre menos”

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida