Video | Motociclista atacó brutalmente a agente de tránsito en un puesto de control en Cali

Luego de ser detenido tras intentar evadir un operativo de control con el que pretendían garantizar el uso correcto de los carriles exclusivos, el motociclista agredió a puños al oficial al punto de quebrarle el tabique.

  • Secuencia de como el motociclista golpeo al agente de tránsito luego de que este lo detuviera al intentarse pasar el puesto de control en Cali. FOTO: Captura video de redes sociales @AntonioMinotta
  • Luego de atacar al agente de tránsito, el sujeto fue capturado por la Policía. FOTO: Captura video de redes sociales @AntonioMinotta y Policia Nacional
  • El agente de tránsito siendo atendido en el hospital. FOTO: Captura video de redes sociales @AntonioMinotta y cortesía
El Colombiano
hace 18 minutos
Un agente de tránsito resultó gravemente herido tras ser atacado a puños por un motociclista al que intentaba sancionar por invadir el carril exclusivo para bicicletas, en medio del operativo de control que realizaban en la ciudad de Cali.

Este hecho, ocurrido precisamente en la noche de este martes 9 de diciembre, sucedió en un operativo de control de movilidad en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali se tornó violento, por lo que quedó grabado en video.

La intervención del funcionario de movilidad se produjo cuando el motociclista fue detenido por cometer la infracción, momento en que, según información preliminar, el conductor arremetió contra el agente. El atacante le propinó repetidos golpes, dejando al funcionario aturdido y tendido en el suelo.

Luego de atacar al agente de tránsito, el sujeto fue capturado por la Policía. FOTO: Captura video de redes sociales @AntonioMinotta y Policia Nacional
La escena captada en video

El brutal ataque fue registrado por varios testigos que transitaban por el lugar. Las imágenes mostraron claramente al motociclista, aun con el casco puesto, agrediendo a puñetazos al agente, al punto de que, según las autoridades, terminó con varias lesiones en la cara, entre ellas, una fractura de tabique.

La golpiza se detuvo únicamente por la intervención oportuna de otro funcionario de la Secretaría de Movilidad, quien logró apartar al agresor, mientras el funcionario se ponía de pie para intentar recuperarse.

Tras la violenta confrontación, el agente de tránsito herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, puntualmente a la Clínica Imbanaco, donde permaneció bajo observación médica durante varias horas.

El motociclista, por su parte, fue retenido en el lugar de los hechos por otros agentes de tránsito para que posteriormente fuera remitido a una estación de Policía en condición de capturado por los delitos cometidos.

Desde la Policía Nacional, afirmaron que este sujeto, quien se movilizaba en una moto con placa XRT-33F, deberá responder ante la justicia por los delitos de lesiones personales y ataque contra servidor público.

Rechazo institucional y cifras de ataques contra agentes de tránsito

La Secretaría de Movilidad de Cali emitió un comunicado oficial este miércoles rechazando la agresión contra el uniformado en medio de un operativo desplegado en diversas zonas de la ciudad, y que tenía como objetivo, “garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, como el correcto uso de los carriles exclusivos”.

“Este hecho refleja el comportamiento de algunos ciudadanos que insisten en incumplir las normas de tránsito y que, ante la actuación legítima de la autoridad, recurren a acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad en nuestras vías”, indicó el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco.

Por otro lado, Jorge Vergara, gestor operativo del Cuerpo de Agentes de Tránsito, calificó la situación de “lamentable y repudiable”, por lo que reiteró el deber de los funcionarios.

“Lamentable y repudiable la actitud de algunos ciudadanos que insisten en violar las normas de tránsito y terminar agrediendo a los agentes por cumplir su labor y proteger la vida de los caleños”, señaló Vergara.

El agente de tránsito siendo atendido en el hospital. FOTO: Captura video de redes sociales @AntonioMinotta y cortesía
De esta manera, las autoridades pidieron e invitaron a toda la ciudadanía a respetar a la autoridad y cumplir las normas en las calles. “Recordamos que la violencia nunca será el camino y no es aceptable bajo ninguna circunstancia”, concluyeron.

Asimismo, detallaron que la situación de intolerancia contra los oficiales de tránsito es preocupante: en lo que va del año, la Secretaría de Movilidad registra 70 agresiones contra los agentes de tránsito en Cali, cifra que supera los 45 casos reportados durante el año anterior.

