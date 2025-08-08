Video | Motociclista cayó en tremendo hueco en la venida Boyacá, en Bogotá, y por poco pierde la vida

La Avenida Boyacá, una de las principales arterias de Bogotá, volvió a ser escenario de un accidente vial que encendió las alarmas sobre el deterioro de la malla vial en varias zonas de la capital. El pasado 26 de julio, una motociclista cayó en un enorme hueco en plena vía, un incidente que ha generado gran indignación en redes sociales, no solo de conductores, sino de la ciudadanía en general. Su moto quedó completamente atrapada. Le puede interesar: “Muy parecido a lo de la Copa América”: vocalista de Damas Gratis contó su versión sobre los desmanes en el Movistar Arena El momento exacto del suceso quedó registrado en un video y fue compartido por el creador de contenido, Santiago López, que mostró como la llanta delantera de la moto quedó completamente atrapada en un profundo socavón o hueco, en la vía.

“Esto pasó en la noche del 26 de julio en plena avenida Boyacá en el sentido Sur-Norte, pasando la 26, esta moto que transitaba por carril central quedó atrapada en un hueco profundo que se abrió en plena vía principal”, dijo López en la descripción de su video. La grabación, que rápidamente se volvió viral en diferentes redes sociales, documentó los esfuerzos de otros conductores para auxiliar y ayudar a la víctima a salir rápidamente del hueco

Así es el hueco en el que cayó y quedó atrapada una motociclista en la avenida Boyacá en Bogotá. FOTO: Captura de video @santiagolopezp

En un momento se escuchó de fondo que dijeron, “esto pasó en la Boyacá, sentido sur - norte, pasando la calle 26... frénela para que no gire la llanta (...) La llanta está totalmente atrapada”. Tras varios intentos fallidos por liberar el vehículo, los presentes tomaron la decisión de desinflar la llanta, una acción que finalmente permitió la extracción completa de la moto del asfalto.

La conductora, por fortuna, no sufrió heridas de gravedad y pudo recuperar su vehículo gracias a la oportuna ayuda de los ciudadanos. No obstante, el incidente ha desatado una ola de críticas contra la administración distrital de Carlos Fernando Galán por el mal estado de esta y otras vías en la ciudad. “Con un buen abogado y hasta moto nueva consigue”, comentó un usuario en redes sociales, reflejando el sentir general sobre el malestar ante la falta de mantenimiento en varias de las vías de la capital del país.