Video | Mujer con casa por cárcel fue encontrada en plena rumba en Bogotá: tiene una condena por tentativa de homicidio

La noche de fiesta terminó abruptamente para una mujer que, a pesar de estar cumpliendo una condena de prisión domiciliaria o casa por cárcel, fue sorprendida por las autoridades en un bar de la localidad de Suba, en Bogotá.
La insólita detención, ocurrida a altas horas de la madrugada, se produjo durante un operativo de control y seguridad, en el que la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad encontraron a la procesada departiendo con amigos.