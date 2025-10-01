x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Video de mujeres llorando en el metro de Berlín rodeadas por jóvenes con bandera palestina causa controversia

Un video grabado en el metro de Berlín muestra a varias mujeres llorando y asustadas mientras un grupo de jóvenes con una bandera palestina llena el vagón, generando controversia en Alemania.

  • Pasajeras del metro de Berlín fueron grabadas llorando y angustiadas mientras jóvenes agitaban una bandera palestina en el vagón. FOTO: Captura de video
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un video viral en redes sociales en el que se ve a varias pasajeras alemanas llorando y angustiadas en un vagón del metro de Berlín, rodeadas por un grupo de jóvenes con símbolos palestinos causa controversia.

Conozca: “Su retórica antiestadounidense es ajena a los tiempos actuales”: la dura carta de César Gaviria a Petro por pérdida de visa

La grabación, difundida en plataformas como X y TikTok, muestra un vagón del metro abarrotado donde un grupo de inmigrantes portaba una bandera palestina y coreaba consignas. En las imágenes se observa a mujeres alemanas con gestos de miedo, algunas con lágrimas, lo que generó una ola de comentarios en torno a la seguridad y la convivencia en espacios públicos.

El video ha causado controversia dentro y fuera de Alemania. Mientras algunos usuarios denuncian que se trató de un episodio de acoso hacia las pasajeras, otros sostienen que los jóvenes protagonizaban una manifestación pacífica y que las reacciones de las mujeres respondieron al temor generalizado por la situación política en Medio Oriente.

El hecho se enmarca en un clima social y político delicado en Europa, donde se han multiplicado las expresiones públicas de apoyo a Palestina.

Entérese: Francia anuncia que reconocerá a Palestina como Estado ante la ONU y despierta la ira de Israel

