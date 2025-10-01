Video de mujeres llorando en el metro de Berlín rodeadas por jóvenes con bandera palestina causa controversia

Un video viral en redes sociales en el que se ve a varias pasajeras alemanas llorando y angustiadas en un vagón del metro de Berlín, rodeadas por un grupo de jóvenes con símbolos palestinos causa controversia.

La grabación, difundida en plataformas como X y TikTok, muestra un vagón del metro abarrotado donde un grupo de inmigrantes portaba una bandera palestina y coreaba consignas. En las imágenes se observa a mujeres alemanas con gestos de miedo, algunas con lágrimas, lo que generó una ola de comentarios en torno a la seguridad y la convivencia en espacios públicos.