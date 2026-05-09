Video | Pasión y creatividad: niño creó a mano su propio álbum del Mundial 2026; Panini le respondió

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 suele medirse en la preventa de boletas o en el lanzamiento de las costosas colecciones de láminas o stickers oficiales. Sin embargo, un pequeño aficionado, al parecer oriundo de México, ha demostrado que la pasión y creatividad no dependen de presupuestos. Le puede interesar: Irán aseguró que participará en el Mundial si organizadores cumplen con sus garantías: esto es lo que piden A través de un video viral publicado recientemente en TikTok, se dio a conocer la historia de un niño que, ante la imposibilidad de obtener el álbum comercial que todos conocen, decidió fabricar manualmente cada página, recuadro y escudo de su propio álbum del torneo.

Este es el niño haciendo su álbum del Mundial 2026 a mano. FOTO: Captura de video de redes sociales @creativo_huggy01

Una obra artesanal que refleja la pasión por el fútbol

El material, que ha circulado masivamente en diferentes redes sociales y plataformas digitales, muestra un cuaderno compuesto por hojas de papel donde el menor diseñó meticulosamente las portadas y la estructura interna de su álbum. Con trazos propios y una organización rigurosa, el niño de la cuenta identificada como @creativo_huggy01 (silviatamayo848) delimitó los espacios correspondientes a las selecciones clasificadas, emulando la estética de las colecciones tradicionales que acompañan cada cita mundialista.

“Acá está mi guía. Tenemos los estadios y las sedes del Mundial 2026. A Estados Unidos le corresponden estos cuatro grupos de estadios, y también estos tres. A México se le asignan estos otros estadios. Y acá, solo estos dos”, comentó en el video. Cada detalle, desde la distribución de los grupos hasta los espacios reservados para las figuras estelares, fue creado con lápices y colores, demostrando toda su creatividad en una pieza de valor que conmovió al público en redes sociales de todo el mundo. La dedicación volcada en el proyecto llamó la atención de miles de usuarios, quienes resaltaron la precisión técnica y el esfuerzo invertido en un objeto que, para muchos, representa la esencia pura del fútbol antes del pitazo inicial del Mundial.

La movilización de una comunidad digital: Panini le respondió al niño

La repercusión del clip trascendió las simples reacciones de los “me gusta”. En cuestión de horas y con cerca de 2 millones de vistas, la sección de comentarios se transformó en un centro de operaciones logísticas hasta el cual llegó la cuenta oficial de Panini México. Y es que cientos de internautas iniciaron campañas de búsqueda para localizar al menor con un objetivo claro: obsequiarle el álbum oficial del Mundial 2026 y los paquetes de láminas necesarios para completarlo. Pero al parecer esto quedará en manos de Panini, quien le respondió el video con un sorpresivo mensaje.

El niño creando su propio álbum del Mundial. FOTO: Captura de video de redes sociales @creativo_huggy01

“Oye, nos encantó tu creatividad y lo bonito que dibujas. Pero también te queremos regalarte un kit. Te escribiremos por DM para hacértelo llegar”, comentó la cuenta de Panini México. Para muchos que comentaron, el gesto del niño es la representación más fiel de la expectativa e ilusión que genera este torneo.

La viralidad del contenido no solo se debió al ingenio del dibujo, sino a la capacidad del pequeño para “materializar su ilusión mediante el trabajo manual”, convirtiéndose para muchos en un “ejemplo” para los demás seguidores del fútbol.

El impacto de la creatividad y pasión por el deporte: la reflexión de los internautas

Mientras el mercado global continúa preparándose para la distribución masiva de productos oficiales del Mundial 2026, esta historia de la versión “artesanal” se ha posicionado en redes sociales. La historia del álbum hecho a mano continúa sumando reproducciones, llegando a casi 3 millones con otros videos en donde el niño mostró el avance de su construcción. “Esta historia es como un testimonio de cómo la imaginación suple las carencias materiales”, comentó un usuario en redes.