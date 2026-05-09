Video | Pasión y creatividad: niño creó a mano su propio álbum del Mundial 2026; Panini le respondió

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 suele medirse en la preventa de boletas o en el lanzamiento de las costosas colecciones de láminas o stickers oficiales. Sin embargo, un pequeño aficionado, al parecer oriundo de México, ha demostrado que la pasión y creatividad no dependen de presupuestos.
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A través de un video viral publicado recientemente en TikTok, se dio a conocer la historia de un niño que, ante la imposibilidad de obtener el álbum comercial que todos conocen, decidió fabricar manualmente cada página, recuadro y escudo de su propio álbum del torneo.