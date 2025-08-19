x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Niño se salvó, por segundos, de ser aplastado por un muro en Bucaramanga

El hecho se registró a las afueras de un restaurante en el barrio San Francisco, cuando un muro de tapia cedió después de que un niño pasara por el lugar.

  • El momento en el que el muro cedió segundos después de que el niño cruzara la puerta del restaurante donde se encontraba. FOTOS: Capturas de video
    El momento en el que el muro cedió segundos después de que el niño cruzara la puerta del restaurante donde se encontraba. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

El susto y el asombro reinaron entre los comensales de un restaurante de Bucaramanga luego de enterarse de que un menor de cuatro años, que segundos antes estaba dentro del establecimiento, por poco termina bajo un muro que colapsó a las afueras del lugar.

Lea aquí: El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

El hecho ocurrió en la tarde del pasado sábado, 16 de agosto, cuando el niño, que estaba en el restaurante al parecer con su abuela, sale del lugar para esperar a su mamá que lo iba a recoger en moto. La mujer finalmente llega al lugar, se detiene para recoger al niño y segundos después, un muro de tapia contiguo a la puerta del restaurante por donde sale el menor, cede y colapsa. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

Quienes estaban en el restaurante –ubicado en el barrio San Francisco, al nororiente de la ciudad– describieron el ruido como un “estruendo durísimo”, tanto que pensaron que un camión se había metido al establecimiento.

Siga leyendo: Imágenes fuertes: murió tigresa frente a los ojos de los visitantes del zoológico de Cali

“Yo pensé lo peor, que el niño se me había quedado debajo de los escombros. Yo miraba para todos lados, yo no encontraba al niño por ningún lado”, relató la abuela del menor a Noticias Caracol. Después descubrió que su hija ya tenía a salvo a su nieto tras el incidente.

Las autoridades atribuyeron la caída del muro a las fuertes lluvias que han afectado a Bucaramanga en los últimos días; sin embargo, también encendieron las alarmas sobre el estado de las edificaciones antiguas en la ciudad.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida