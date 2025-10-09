En video | Susurros y un papelito al presidente de EE. UU.: del 9/11 de Bush, al anuncio del fin del conflicto en Gaza de Trump

La escena recuerda un episodio similar en el pasado. Un funcionario de la Casa Blanca irrumpe una reunión para hablarle al oído al presidente de Estados Unidos y darle a conocer una información que –como en el 2001– podría cambiar la historia del mundo.
Así como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andy Card, le susurró en el oído derecho a George W. Bush el 11 de septiembre de 2001 en una escuela primaria de Sarasota, Florida, que Estados Unidos estaba “bajo ataque” tras el impacto de dos aviones tomados por Al-Qaeda a las Torres Gemelas; este miércoles, 8 de octubre, el secretario de Estado, Marco Rubio, se levantó de su silla en medio de una reunión en la que el gabinete hablaba de Antifa (movimientos de extrema izquierda) para decirle a Donald Trump, en su oído derecho –en un escenario más alentador al del 11 de septiembre– que Israel y Hamás habían acordado la primera parte de los 20 puntos de su propuesta de paz para detener la guerra en la Franja de Gaza.