Video | Hinchas de Millonarios causaron un caos en las playas de Bocagrande, en Cartagena, antes del partido de Copa Betplay

Un enfrentamiento entre hinchas de Millonarios que viajaron hasta Cartagena para asistir al encuentro que el club disputaba en esa ciudad ante Real Cartagena por la Copa Betplay, terminó en caos y dejó a varios policías heridos.
Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes en la playa Hollywood, en Bocagrande, al parecer, porque carperos les estaban cobrando una alta cifra a los seguidores del cuadro azul por el uso de las carpas en el lugar. La discusión, que inició siendo solo verbal, se salió de control y terminó en golpes, así como en el lanzamiento de toda clase de objetos en la playa.