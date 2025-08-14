Smart Fit respondió a polémica en su sede de Cajicá: instructor fue desvinculado tras pelea con cliente

Un tenso momento se vivió dentro de una de las sedes de Smart Fit en Cajicá, Cundinamarca, cuando un instructor y un usuario protagonizaron un altercado que, por poco, termina en agresión física.
Según videos difundidos en redes sociales, el intercambio verbal escaló cuando el instructor Alfredo Peluffo reaccionó de manera agresiva y forcejeó con el cliente. En medio del enfrentamiento, el usuario tomó un disco de pesas, aparentemente con intención de golpear a su contraparte.
Gracias a la intervención de otro funcionario del gimnasio, la situación fue controlada de inmediato y ambas partes fueron separadas, evitando que el incidente pasara a mayores, todo esto se dios cuando otros usuarios realizaban sus rutinas en el gimnasio ubicado en el sector de Villa de Oro.