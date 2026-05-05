Video | Pelea entre vigilantes de TransMilenio y presuntos estudiantes colados dejó varios heridos en Bogotá

La estación de la calle 76 con avenida Caracas del TransMilenio en Bogotá se transformó en una batalla campal. Un nuevo video viral en redes sociales capturó el momento en que una reciente disputa por el presunto ingreso irregular al sistema de transporte escaló hacia una confrontación violenta.
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Los protagonistas: el personal de seguridad privada y un grupo de jóvenes, entre ellos presuntos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes terminaron con lesiones visibles tras el intercambio de golpes y el uso de objetos contundentes.