Video | Pelea entre vigilantes de TransMilenio y presuntos estudiantes colados dejó varios heridos en Bogotá

La estación de la calle 76 con avenida Caracas del TransMilenio en Bogotá se transformó en una batalla campal. Un nuevo video viral en redes sociales capturó el momento en que una reciente disputa por el presunto ingreso irregular al sistema de transporte escaló hacia una confrontación violenta. Le puede interesar: Capturan a alias El Mono, implicado en atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos Los protagonistas: el personal de seguridad privada y un grupo de jóvenes, entre ellos presuntos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes terminaron con lesiones visibles tras el intercambio de golpes y el uso de objetos contundentes.

El detonante y agresión: la reacción de la Universidad Pedagógica

Las imágenes captadas por los usuarios presentes, uno de ellos siendo una internauta identificada como Juanita Díaz (@lajuanapho), mostraron la progresión del conflicto en medio de lo ocurrido en la estación del articulado. Lo que inició como un procedimiento de control para evitar la presunta evasión del pasaje derivó rápidamente en un forcejeo físico. En el video se observó cómo la situación se salió de control, dejando a varios jóvenes heridos en la plataforma de la estación.

Y es que la gravedad de las contusiones obligó a la intervención de los servicios médicos y al posterior traslado de algunos de los involucrados en ambulancias hacia centros asistenciales de la zona para atender las lesiones. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachi, asumió una postura institucional inmediata frente a la integridad de los presuntos estudiantes. El directivo se manifestó mediante las redes sociales, enfatizando la gravedad de las heridas reportadas. “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes del TransMilenio en la Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida”, sentenció Choachi este 5 de mayo.

La institución confirmó que ya se encuentra en proceso de evaluación de las pruebas para iniciar acciones legales, argumentando un presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados de la estación.

Versión oficial de TransMilenio: debate sobre protocolos de seguridad

La empresa TransMilenio emitió un comunicado donde atribuyó el origen del incidente a un intento de ingreso irregular. Según la entidad, el personal de vigilancia se encontraba “ejerciendo sus funciones de control habituales cuando se produjo el altercado”.

La compañía fue enfática en señalar que su personal operativo tiene “la misión de garantizar el orden en los portales y estaciones, aunque rechazaron cualquier acto de violencia que ocurra dentro de las instalaciones”.

Ante la magnitud de la riña, la empresa solicitó el apoyo de la Policía Metropolitana para restablecer la seguridad en el punto. Hasta el momento, TransMilenio defiende que los vigilantes “actuaron bajo el marco de sus competencias para mitigar la evasión”, un fenómeno que afecta directamente la sostenibilidad financiera del transporte masivo en la capital.

Momentos de la pelea en la estación de TransMilenio. FOTO: Captura de video de redes sociales @lajuanapho