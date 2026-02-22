(Video) Punch, el macaco japonés que se aferraba a un peluche ya es abrazado por la manada

Durante semanas, Punch fue el mono que siempre estaba apartado de su manada. Mientras los demás macacos del zoológico convivían en grupo, él recorría el recinto cargando un peluche de orangután al que se aferraba como refugio. La imagen —un bebé mono abrazando un sustituto materno— convirtió su historia en un fenómeno viral.
Punch nació en julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad japonesa de Ichikawa. El pequeño —bautizado originalmente como Panchi-kun— fue abandonado por su madre poco después del parto. Según explicó el cuidador Kosuke Shikano, la hembra era demasiado joven y el intenso calor del verano japonés la dejó exhausta, lo que impidió que estableciera el vínculo habitual con la cría. Desde entonces, el personal del recinto asumió su cuidado.