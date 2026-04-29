Revelan video de los últimos minutos con vida del rabino extranjero hallado en un armario en Bogotá

Las autoridades ya tienen en su poder un video que será pieza clave para esclarecer el asesinato del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, cuyo cuerpo fue hallado en un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá.
En contexto: Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario
La comunidad judía colombiana se ha mostrado conmocionada, ya que, según las primeras hipótesis, el religioso de 51 años había viajado desde Nueva York, Estados Unidos, para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo.