Dudamel estalló contra el D.T. de Bucaramanga tras los disturbios en Palmaseca: “Es una vergüenza lo que hizo Peirano”

Los hinchas de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) no aprenden y “cinco” visualizaciones del video de la pelea en el estadio Palmaseca en Valle del Cauca le bastaron a Rafael Dudamel para emitir su veredicto sobre las acciones del D.T. rival.
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El entrenador venezolano del Deportivo Cali no guardó diplomacia al finalizar el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga y señaló directamente a su colega, Pablo Peirano, como el detonante de los disturbios que forzaron la suspensión del partido a falta de dos minutos.