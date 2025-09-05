x

Video | Reviva con emoción los mejores golazos de Colombia durante su participación en la historia de los mundiales

Sin un orden especifico, la Fifa publicó los golazos de la Selección Colombia a lo largo de los años en sus participaciones mundialista. La ‘Tricolor’ jugará su séptima Copa del Mundo en 2026. ¿Cuál faltó?

    Tras lograr su calcificación tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla, la Fifa recordó los mejores goles de Colombia en la historia de los mundiales. FOTO: Conmebol y Getty
    El primer y único gol del Pibe Valderrama en los mundiales. FOTO: AFP
    James Rodríguez celebrando su gol como un “rey” con Luis Díaz. FOTO: Conmebol
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Digital - Alcance

hace 1 hora
Tras pasar el trago amargo de no clasificar al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia volvió a cumplir el sueño de decir “presente” en una Copa del Mundo tras asegurar su tiquete a Norteamérica 2026, al vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Le puede interesar: Video | Las lágrimas de un capitán: James Rodríguez sintió y celebró la clasificación de Colombia al Mundial 2026

El corazón de un país entero, junto con los más de 45 mil hinchas que llenaron las gradas en la arenosa, aplaudieron a los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo. Ahora, por medio de un video, la Fifa recordó los mejores “golazos” de Colombia durante su historia mundialista.

En su publicación, el máximo ente del fútbol, a través de su cuenta FIFA World Cup, destacó varios tantos de la Selección Colombia en las seis participaciones —ahora siete con la de Norteamérica 2026— en las que míticos jugadores convirtieron gol.

Por medio del video, que revivió recuerdos de emoción y alegría a todas las generaciones, mostró los goles de figuras como el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Falcao García, entre otros.

Algunos de los goles más destacados

Aunque para muchos hinchas e internautas en redes sociales, faltaron varios goles, estos fueron algunos de los más destacados y recordados por los colombianos en la historia de los mundiales y que fueron destacados en el video.

—Pibe Valderrama vs. Emiratos Árabes Unidos (1990, fase de grupos): este gol, un remate potente de derecha junto al palo izquierdo, es el único que anotó en Copas del Mundo y se convirtió en un momento memorable para la selección colombiana.

—Freddy Rincón vs. Alemania (1990, fase de grupos): gol al min. 93 para empatar 1-1 y clasificar a octavos por primera vez. Otro de los goles más recordados en la historia del fútbol local y que desató del país.

El primer y único gol del Pibe Valderrama en los mundiales. FOTO: AFP

—John Harold Lozano vs. Suiza (1994, fase de grupos): gol al min. 90 para el 2-0, aunque Colombia quedó eliminada. Su icónico baile en la celebración fue muy recordad.

—James Rodríguez vs. Japón (2014, fase de grupos): una gran jugada individual dejando en el suelo a un rival y picándosela al arquero japonés para poner el 4-0 definitivo.

—James Rodríguez vs. Uruguay (2014, octavos): volea icónica al min. 28 para el 1-0; Colombia ganó 2-0 y avanzó a cuartos. Gol ganador del premio Puskas, al mejor gol de la temporada y que marcó la historia del país.

—Juan Fernando Quintero vs. (2014, fase de grupos): con solo 21 años, el mediocampista anotó su primer gol mundialista tras un pase de Teófilo Gutiérrez y de pierna zurda anotó contra Costa de Marfil al minuto 69 para poner el 2-0.

—Falcao García vs. Polonia (2018, fase de grupos): un gol esperado por mucho y hasta por el mismo Tigre. Tras un pase de Juan Fernando Quintero, Falcao marcó su primer gol en mundiales poniendo el 1-0 con un disparo de borde externo.

Objetivo cumplido: Colombia estará en el Mundial 2026

Con un gol de pierna derecha, el zurdo e inoxidable James Rodríguez llevó este jueves a Colombia al Mundial de 2026 al vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana.

El Mundial, que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

Rodríguez, goleador de Brasil 2014, se propuso llevar al equipo del entrenador Néstor Lorenzo a Norteamérica para olvidar la amargura de quedar fuera de Catar 2022, en una eliminatoria muy traumática para una generación dorada.

James Rodríguez celebrando su gol como un “rey” con Luis Díaz. FOTO: Conmebol

“Es un orgullo grande, es un Mundial más, si Dios quiere vamos a llegar bien y creo que este pueblo se merece esto”, concluyó el referente colombiano tras el partido en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol.

También le puede interesar: “Trabajo para estar en la Selección, gracias al profe Lorenzo por la oportunidad”: Dayro Moreno tras la clasificación al Mundial

