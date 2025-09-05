Video | Reviva con emoción los mejores golazos de Colombia durante su participación en la historia de los mundiales

Tras pasar el trago amargo de no clasificar al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia volvió a cumplir el sueño de decir “presente” en una Copa del Mundo tras asegurar su tiquete a Norteamérica 2026, al vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El corazón de un país entero, junto con los más de 45 mil hinchas que llenaron las gradas en la arenosa, aplaudieron a los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo. Ahora, por medio de un video, la Fifa recordó los mejores “golazos” de Colombia durante su historia mundialista.
En su publicación, el máximo ente del fútbol, a través de su cuenta FIFA World Cup, destacó varios tantos de la Selección Colombia en las seis participaciones —ahora siete con la de Norteamérica 2026— en las que míticos jugadores convirtieron gol.
Por medio del video, que revivió recuerdos de emoción y alegría a todas las generaciones, mostró los goles de figuras como el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Falcao García, entre otros.