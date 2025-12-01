Videos | Así fue el asalto a una joyería en centro comercial que dejó cinco capturados y dos muertos en Bucaramanga

Salió a la luz el video en el que quedó registrado el atraco perpetrado por una banda delincuencial el sábado 29 de noviembre en una joyería en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, ubicado la carrera 35A # 49-55, en Bucaramanga.
Aunque cinco de los atracadores fueron capturados en flagrancia y uno más murió tras enfrentarse a la Policía, las autoridades creen que al menos otros seis delincuentes lograron huir del sitio de los hechos, por lo que se activó el plan de recompensas para lograr capturarlos.
