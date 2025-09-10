Video | Este es Rocky, el perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá buscando ayuda del conductor y ahora está con su familia

No todos los días un bus de servicio público se convierte en un refugio, pero para un perro de raza pitbull, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá fue el santuario perfecto luego de extraviarse. Le puede interesar: ¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses? Un video viralizado recientemente en redes sociales reveló la historia de Rocky, un perro de color café que, en busca de ayuda, se subió al vehículo sin pagar y fue recibido con los brazos abiertos (y un asiento) por el amable conductor. El gesto de empatía por parte del conductor no solo hizo que se ganara el corazón de miles de internautas, sino que también fue clave para que el canino se reencontrara de nuevo con su familia. Esta es la historia.

Un encuentro que se volvió viral

La historia de Rocky comenzó a circular en plataformas digitales cuando un video —que fue reposteado por la Plataforma por los Animales ALTO, organización que protege los animales— mostró al pitbull sentado tranquilamente junto a un conductor, quien lo resguardaba mientras intentaban localizar a su dueño. Inicialmente, el perro fue bautizado temporalmente como “Bruno” por el conductor y la comunidad online. La escena, tan inusual como conmovedora, capturó la atención de los usuarios y rápidamente se compartió, acumulando miles de visualizaciones y comentarios.

Momento de cuando “Bruno” estaba con el conductor del Sitp en el bus. FOTO: Redes sociales @PlataformaALTO

El principal protagonista, además del perro, fue el conductor, identificado en las publicaciones como Elías Achury, cuya calma y bondad quedaron evidenciados en el material audiovisual, donde él comenzó la búsqueda del dueño de “Bruno”.

Un reencuentro gracias a la conexión digital

La magia de las redes sociales hizo su trabajo. Al ver la difusión de la historia, el dueño del canino, identificado como Cristian Eduardo, se pronunció. A través de grupos de Facebook, donde previamente había reportado la pérdida de su mascota de cuatro años, confirmó que el perro en el video era su amado amigo, que se llamaba, en realidad, Rocky.

Agradecido y aliviado, Cristian publicó un emotivo mensaje. “Una gran persona que lo acogió y me lo cuidó. ¡Gracias parcero! Dios lo bendiga”. La confirmación del reencuentro brindó un cierre feliz a una historia que mantuvo a muchos internautas en vilo. Por su parte, desde la Plataforma Alto, le agradecieron a todas las personas que se unieron en mensajes de apoyo y en compartir las publicaciones con el objetivo de encontrar al dueño de Rocky, quien tuvo un final feliz. “De nuevo, gracias por ayudarnos a difundir, no dejen de seguirnos en esta cuenta de X para seguir dando voz a quienes no la tienen. Juntos logramos hacer que esta historia tuviera un final feliz”, concluyeron.

Voces encontradas: entre aplausos y críticas