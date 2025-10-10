Video: terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas y deja varios muertos

Al menos seis personas murieron este viernes tras un poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a las 9:43 a. m. (hora local), a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, con una profundidad de 58 kilómetros.

El sismo provocó una alerta de tsunami que fue levantada horas después, aunque inicialmente obligó a evacuar a miles de personas en las zonas costeras ante el temor de olas de hasta tres metros. La advertencia también se extendió a Indonesia y Palaos, pero no se registraron eventos marítimos.