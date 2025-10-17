x

Video viral sobre presunto maltrato laboral en Pereira sería antiguo, pese a reacciones de Petro y el MinTrabajo

Un video que generó indignación en redes y provocó respuestas del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo podría no ser reciente. Los dueños del taller donde ocurrió el presunto maltrato aseguran que las imágenes son “viejas” y piden que se aclare la situación. Esto fue lo que aseguraron.

    El video que muestra un aparente caso de maltrato laboral en un taller de Pereira habría ocurrido hace varios meses, según los actuales propietarios del lugar, quienes afirmaron que el agresor ya no trabaja allí. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

Un video que se hizo viral en redes sociales y que muestra un presunto caso de maltrato laboral en un taller de vehículos de Pereira podría no corresponder a un hecho reciente. Aunque las imágenes generaron indignación y motivaron pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los propietarios del lugar aseguraron que el registro es “viejo” y que el hombre señalado ya no hace parte del establecimiento.

En el video, que circula en plataformas como X, se observa a un hombre que lanza un balde de agua y le grita palabras soeces a un adulto mayor, quien sería su trabajador. La grabación fue compartida por miles de usuarios y acompañada de denuncias de supuesto maltrato laboral y xenofobia, pues algunas versiones apuntan a que el presunto agresor sería de nacionalidad española.

La difusión del material provocó una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien expresó su rechazo y calificó al agresor como un “esclavista”. “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en entrevista con Blu Radio que ordenó una verificación en el taller tras conocer el video. Explicó que se comunicó con la dirección territorial de Risaralda para obtener más detalles y verificar las condiciones laborales en ese lugar. También indicó que, si se confirma la nacionalidad extranjera del empleador, se pondría el caso en conocimiento de Migración Colombia para determinar las posibles sanciones.

Lea más: “El rey de las ‘fake news’”: corrigen a Petro tras compartir en redes una imagen manipulada con IA

Sin embargo, horas después de la viralización, uno de los actuales administradores del taller aseguró que el video no corresponde a un hecho reciente. “A raíz de lo viral que se ha vuelto el video en el que un ciudadano español estaba agrediendo a otro trabajador aquí, en este taller, pues les cuento que ese video es viejísimo. Ese señor ya no trabaja aquí, se fue porque no pudo con el arriendo”, explicó.

Conozca: MinTrabajo confirma abuso laboral en tiendas D1: este fue el grave caso de una trabajadora en Antioquia

El propietario también pidió que se aclare la situación para evitar represalias contra el negocio. “Les pido que nos ayuden a rectificar, porque ese video es viejo y nos da miedo. La gente está muy indignada”, agregó.

De momento, las autoridades adelantan la verificación del caso.

Utilidad para la vida