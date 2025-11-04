x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

VideoEditorial | ¿Qué hay detrás de los trinos del Presidente?

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

hace 38 minutos
Lo cierto es que allí, en ese reino virtual, Gustavo Petro se siente más cómodo que en la vida real.

