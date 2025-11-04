VideoEditorial | ¿Qué hay detrás de los trinos del Presidente?

‘Quinografía’ es un documental íntimo y conmovedor que invita a recorrer la vida y el universo creativo de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el genial caricaturista argentino que dio vida a Mafalda. A través de materiales inéditos, entrevistas y archivos personales, la película reconstruye la vida del artista: desde sus orígenes en Mendoza, su exilio forzado en Italia, hasta posicionarse en el panorama internacional como una de las voces más lúcidas del humor gráfico de su tiempo.