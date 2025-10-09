Videos | Israel y Gaza unidos por un mismo sentimiento: la alegría por el posible fin de la guerra; así celebran

Miles de israelíes se reunieron el jueves en una plaza de Tel Aviv que desde hace dos años congrega a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza, esperanzados por el retorno de los secuestrados, tras dos años en vilo.
Muchos llevan pegatinas con el lema “Regresan a casa”, banderas de Israel y Estados Unidos y carteles con los rostros de los rehenes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre los negociadores israelíes y Hamás para la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.