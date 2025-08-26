Videos que tienes que ver antes de pasear a tu gato

¿Quiere ir al Mundial? Pilas, la Embajada de EE. UU. advirtió a hinchas que no han tramitado la visa que lo hagan “ahora mismo”

El Mundial de Fútbol de 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Será el primero con 48 selecciones y solo en EE. UU. se jugarán 78 partidos.