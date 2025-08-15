Villa La Caracola: la lujosa mansión de Nicolás Maduro incautada en República Dominicana

La mansión conocida como Villa La Caracola es una de las propiedades más exclusivas de República Dominicana y, según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, está vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro. Situada en el distrito turístico de Verón-Punta Cana, dentro del complejo privado de Cap Cana, la residencia cuenta con vistas privilegiadas al mar Caribe y acceso a campos de golf, helipuerto y seguridad privada las 24 horas.
La propiedad tiene 3.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de más de 6.000. Dispone de nueve dormitorios —cada uno con baño y terraza privada—, diez baños adicionales, comedor formal, cocina gourmet, múltiples terrazas y piscina de borde infinito.