Más que conocidos: así ha sido la relación del capturado Misael Cadavid con Daniel Quintero

Entre los dos personajes cuestionados hubo relaciones políticas directas y muchos aliados en común, según muestran las redes sociales.

  • Misael Cadavid ha sido compañero de trabajo, amigo y aliado de Carlos Mario Montoya y el exgobernador Luis Pérez. FOTO: Cortesía
    Misael Cadavid ha sido compañero de trabajo, amigo y aliado de Carlos Mario Montoya y el exgobernador Luis Pérez. FOTO: Cortesía
  • Publicación promoviendo a Carlos Andrés Trujillo aparecida en la cuenta de Misael Cadavid. FOTO: Tomada de redes sociales
    Publicación promoviendo a Carlos Andrés Trujillo aparecida en la cuenta de Misael Cadavid. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Cadavid promovía también las aspiraciones de su amigo Luis Pérez. FOTO: Tomada de redes sociales
    Cadavid promovía también las aspiraciones de su amigo Luis Pérez. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Cadavid hacía publicaciones favorables a Daniel Quintero, alcalde entre los años 2020 y 2023. FOTO: Tomada de redes sociales
    Cadavid hacía publicaciones favorables a Daniel Quintero, alcalde entre los años 2020 y 2023. FOTO: Tomada de redes sociales
Redacción El Colombiano
hace 47 minutos
bookmark

Un audio de los tiempos en que estaba en plena campaña para la Cámara de Representantes, en el que en un tono familiar el capturado jefe de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, se refiere al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los indicios de la relación cercana que habría existido entre ellos dos. Sin embargo, un rastreo en redes sociales deja evidente que eran muchos los caminos que los unían.

Cadavid está siendo investigado por presuntas irregularidades en varios contratos suscritos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) cuando el director de esa entidad era Juan David Palacio y Quintero mandaba en la capital antioqueña.

En ese tiempo también, según testimonios en poder de la Fiscalía, Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín, era el poder detrás del poder en el AMVA, e incluso tendría conformado allí un comité “en la sombra” para controlar la contratación.

Palacio, el director, había trabajado años atrás para Miguel Quintero, cuando este ocupó una curul como concejal de Medellín y públicamente lo consideraba su mentor.

Tampoco Cadavid ocultaba sus simpatías por el alcalde del momento. Así se ve por ejemplo en su cuenta de Facebook, donde aparecía una encuesta donde Quintero figuraba con un alto grado de favorabilidad entre los alcaldes del país por el manejo que le estaba dando a al emergencia por el covid-19. “Una imagen vale más que mil palabras”, escribió.

“A pesar de los conspiretas y además hipócritas, Daniel Quintero sigue siendo el alcalde más popular y aceptado del país. El arroz con huevo también posee elementos nutricionales que mejoran el coeficiente intelectual (...)”, apuntó en otra ocasión al parecer refiriéndose al supuesto origen humilde de los Quintero, una imagen que fue reforzada continuamente en la campaña a la Alcaldía de Medellín.

Igualmente hay publicaciones en las que se observa su conexión con otros aliados del quinterismo, como el exgobernador Luis Pérez; con Carlos Mario Montoya, que fue funcionario de Pérez; y con el congresista conservador Carlos Andrés Trujillo.

En la administración de Pérez en la Gobernación (2016-2019), Cadavid fue también gerente de municipios y director del Hospital La María. En este último cargo sus actuaciones le valieron investigaciones por presunta corrupción que todavía no han terminado con un fallo.

Ese vínculo con Quintero habría trascendido al plano político y ahí es donde entra el audio de finales de 2021, pocos meses antes de que Cadavid asistiera a la cita en las urnas.

Vorágine publicó la grabación y transcripción de una llamada telefónica en la que el bombero y político le habla a su interlocutor del apoyo que le iba a brindar el alcalde en ejercicio.

“Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, dijo y después completó:

“¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (... se omitió el nombre), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.

Días después y al conocerse la anterior información, Luna, que se presentaba al Senado, renunció a tener fórmula en Antioquia para la Cámara.

