Más que conocidos: así ha sido la relación del capturado Misael Cadavid con Daniel Quintero

Un audio de los tiempos en que estaba en plena campaña para la Cámara de Representantes, en el que en un tono familiar el capturado jefe de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, se refiere al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los indicios de la relación cercana que habría existido entre ellos dos. Sin embargo, un rastreo en redes sociales deja evidente que eran muchos los caminos que los unían.
Le recomendamos leer: Juez legalizó la captura e imputación de Misael Cadavid, señalado de corrupción con alcaldía de Quintero