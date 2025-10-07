Más que conocidos: así ha sido la relación del capturado Misael Cadavid con Daniel Quintero

Un audio de los tiempos en que estaba en plena campaña para la Cámara de Representantes, en el que en un tono familiar el capturado jefe de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, se refiere al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los indicios de la relación cercana que habría existido entre ellos dos. Sin embargo, un rastreo en redes sociales deja evidente que eran muchos los caminos que los unían. Le recomendamos leer: Juez legalizó la captura e imputación de Misael Cadavid, señalado de corrupción con alcaldía de Quintero

Publicación promoviendo a Carlos Andrés Trujillo aparecida en la cuenta de Misael Cadavid. FOTO: Tomada de redes sociales

Cadavid está siendo investigado por presuntas irregularidades en varios contratos suscritos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) cuando el director de esa entidad era Juan David Palacio y Quintero mandaba en la capital antioqueña. En ese tiempo también, según testimonios en poder de la Fiscalía, Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín, era el poder detrás del poder en el AMVA, e incluso tendría conformado allí un comité “en la sombra” para controlar la contratación. Palacio, el director, había trabajado años atrás para Miguel Quintero, cuando este ocupó una curul como concejal de Medellín y públicamente lo consideraba su mentor. Tampoco Cadavid ocultaba sus simpatías por el alcalde del momento. Así se ve por ejemplo en su cuenta de Facebook, donde aparecía una encuesta donde Quintero figuraba con un alto grado de favorabilidad entre los alcaldes del país por el manejo que le estaba dando a al emergencia por el covid-19. “Una imagen vale más que mil palabras”, escribió.

Cadavid promovía también las aspiraciones de su amigo Luis Pérez. FOTO: Tomada de redes sociales

“A pesar de los conspiretas y además hipócritas, Daniel Quintero sigue siendo el alcalde más popular y aceptado del país. El arroz con huevo también posee elementos nutricionales que mejoran el coeficiente intelectual (...)”, apuntó en otra ocasión al parecer refiriéndose al supuesto origen humilde de los Quintero, una imagen que fue reforzada continuamente en la campaña a la Alcaldía de Medellín. Igualmente hay publicaciones en las que se observa su conexión con otros aliados del quinterismo, como el exgobernador Luis Pérez; con Carlos Mario Montoya, que fue funcionario de Pérez; y con el congresista conservador Carlos Andrés Trujillo. En la administración de Pérez en la Gobernación (2016-2019), Cadavid fue también gerente de municipios y director del Hospital La María. En este último cargo sus actuaciones le valieron investigaciones por presunta corrupción que todavía no han terminado con un fallo. Ese vínculo con Quintero habría trascendido al plano político y ahí es donde entra el audio de finales de 2021, pocos meses antes de que Cadavid asistiera a la cita en las urnas.

Cadavid hacía publicaciones favorables a Daniel Quintero, alcalde entre los años 2020 y 2023. FOTO: Tomada de redes sociales