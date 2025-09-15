Difusión de videos íntimos como el de Isabella Ladera y otras violencias digitales contra mujeres serán priorizadas en Medellín

En el más reciente Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres (CSPM) de Medellín, la administración distrital y otras instituciones y entidades pusieron de manifiesto la importancia de contrarrestar las violencias digitales en contra de las mujeres, un problema que crece y que se evidencia en casos indignantes como la filtración del video íntimo de la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera.
El Distrito de Medellín incorporó la violencia digital como un tema especial en el CSPM y anunció que se fortalecerán los mecanismos de atención para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de estos hechos y garantizar que tengan una vida libre de violencias también en los entornos digitales.
Este es un problema que merece total atención. Desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín indicaron que en todo el 2024 atendieron 42 casos de este tipo en la ciudad, mientras que entre enero y julio de este año llevan 36. Las mujeres víctimas de violencia digital recibieron servicios de emergencia, orientación psicológica y asesoría jurídica frente los hechos que sufrieron.
A esto se suma que, también entre enero y julio de 2025, la Unidad de Niñez del Distrito registró 25 casos de niñas y adolescentes víctimas de estos hechos, principalmente de explotación sexual comercial y violencia sexual en entornos digitales.
Alejandra Arroyove, subsecretaria de Derecho de la Secretaría de las Mujeres, explicó que las violencias digitales contra niñas, adolescentes y mujeres de Medellín son abordadas como un asunto que afecta la seguridad pública. Asimismo, sostuvo que desde la dependencia cuentan con “mecanismos de protección para que todas aquellas mujeres que estén viviendo violencias o situaciones que afecten sus derechos en los entornos digitales puedan ponerse en comunicación”.