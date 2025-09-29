Petro y su visa en la cuerda floja: los momentos previos por los que ya estaba a punto de perderla

Es una obviedad la tensa relación diplomática que están viviendo Colombia y Estados Unidos, lo que ha venido escalando con el paso de los meses; pero la última acción del presidente Gustavo Petro fue la gota que derramó el vaso. El jefe de Estado viajó a un país ajeno para decirles a las fuerzas militares que desobedecieran a Donald Trump. Eso se llama rebelión.

Con un megáfono y en las calles de Nueva York, Petro incitó a los soldados a incumplir las órdenes de su comandante supremo. No obstante, en Estados Unidos el delito de rebelión está tipificado en el Código Penal Federal (18 U.S. Code § 2383). Esta norma sanciona a quienes inciten, promuevan, apoyen o participen en una insurrección contra la autoridad de ese país o sus leyes. La pena contempla multa y/o prisión de hasta 10 años, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.

Por tal motivo, era de esperar una respuesta contundente por parte de Trump, quien a través del Departamento de Estado, pidió revocar la visa de su par colombiano debido a sus “acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación pro-Palestina a las afueras de la Asamblea de la ONU.

Al aterrizar en Bogotá, el mandatario reaccionó en su cuenta de X, afirmando que la medida “rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas” y cuestionó que la sede del organismo permanezca en Nueva York si Estados Unidos condiciona la entrada de mandatarios. En otro trino, aseguró que no le importa perder la visa, ya que también cuenta con ciudadanía europea y se considera “una persona libre en el mundo”.