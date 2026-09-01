Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Trump insiste en cobrar más de 100.000 dólares a empresas que contraten extranjeros; estos serían sus riesgos para EE. UU.

El cobro adicional se haría sobre las solicitudes de visas H-1B y ya ha llevado a la Casa Blanca a batallas judiciales sobre su legalidad.

  • Donald Trump ya había impuesto esta medida en septiembre de 2025 pero un juez federal la declaró ilegal. Fotos: Getty Images
    Donald Trump ya había impuesto esta medida en septiembre de 2025 pero un juez federal la declaró ilegal. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 43 minutos
bookmark

El gobierno de Donald Trump ha resucitado su iniciativa de endurecer las políticas de migración laboral cobrando una elevada tasa a las empresas que contraten trabajadores extranjeros. Esta sería de 103.265 dólares.

La propuesta la realizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pretende una regulación formal para establecer una tarifa adicional por cada solicitud de visa H-1B sujeta al límite anual.

La idea surge debido a que, para la administración republicana, el programa H-1B ha sido “explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra peor remunerada y menos cualificada”, socavando la seguridad nacional y económica.

Con esta postura, la Casa Blanca defiende que este cobro funcionará como un “mecanismo de ingresos” legítimo para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, financiando agencias como ICE, además del Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo, a la vez que incentivaría a las empresas a contratar y capacitar primero a la fuerza laboral local.

Lea también: Trump impone tarifa de US$100.000 a visas H-1B: así impacta a trabajadores extranjeros y empresas tecnológicas

Esta medida representaría un incremento exponencial en comparación con las tarifas de procesamiento vigentes, que tradicionalmente oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.

A diferencia de los intentos iniciales de la administración que afectaban principalmente a las personas contratadas desde fuera de Estados Unidos, la nueva iniciativa tiene un alcance mucho mayor y alcanzaría también a estudiantes internacionales y profesionales extranjeros que ya se encuentran legalmente en el país y buscan cambiar su estatus a una H-1B. Se calcula que la medida produciría aproximadamente 8.800 millones de dólares al año.

Justamente, no es la primera vez que el gobierno Trump pone esto sobre la mesa, pues en septiembre de 2025 la administración del republicano emitió una proclamación presidencial que imponía una tasa de 100.000 dólares para combatir el “abuso sistémico” del programa.

Sin embargo, en junio de 2026, un juez federal bloqueó dicha orden y se alineó con la demanda de 20 estados gobernados por demócratas, concluyendo que el cobro operaba en la práctica como un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso.

Debido a este revés judicial, el gobierno diseñó una nueva estrategia regulatoria formal a través de las facultades del DHS bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con un periodo de 30 días de comentarios públicos antes de su posible entrada en vigor definitiva.

¿Qué es el programa H-1B y cuáles son las empresas que más se benefician de este visado?

El visado H-1B creado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos está diseñado para ocupaciones especializadas que requieren educación universitaria, concentrándose mayormente en sectores como tecnología, ingeniería, medicina, finanzas y ciencias.

Debido a su propósito de creación, una de las industrias que más sacan provecho de este programa son las grandes tecnológicas de Silicon Valley como Meta, Google y Amazon, quienes se encuentran entre los mayores usuarios de este programa para atraer ingenieros y científicos de datos. Inclusive, medios estadounidenses datan que directivos ejecutivos de gigantes de este sector como Elon Musk (SpaceX y Tesla) y Sundar Pichai (Google) iniciaron su trayectoria en el país bajo este visado.

Por otra parte, las universidades y organizaciones sin fines de lucro acumulan actualmente más de un tercio de las solicitudes de visas H-1B, utilizándolas para atraer a profesores e investigadores destacados.

Además, aunque las grandes tecnológicas capturan gran parte del programa, miles de firmas emergentes dependen de este recurso, pues según datos de la Cámara de Comercio de EE. UU., en el 2025 el 50,7 % de empleadores que solicitaron el visado eran pequeñas empresas.

Justamente, teniendo en cuenta quiénes se benefician del programa, han salido varias críticas por parte de economistas, empresarios y hasta estudios gubernamentales que plantean un escenario de las repercusiones de lo ocurrido.

Expertos han mencionado que esto provocaría una fuga de innovación y talento en áreas críticas, pues sectores de vanguardia tecnológica, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, verían drásticamente mermada su capacidad de incorporar mentes brillantes de todo el mundo.

“Esto perjudicará drásticamente nuestra capacidad en sectores clave para la economía y la seguridad nacional, como la inteligencia artificial y la computación cuántica”, le dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Americano de Inmigración al medio DW.

Esta medida también podría provocar que las corporaciones multinacionales trasladen departamentos enteros y centros operativos a otras regiones geográficas. Por otra parte, al dificultarse el patrocinio de profesionales, el sistema educativo sufrirá para contratar maestros y profesores y, según los expertos, también se resentirá el sector salud al verse afectada la capacidad para proveer servicios médicos adecuados y encarecerse los seguros de salud estatales.

Lo curioso de la insistencia de esta medida es que, según medios estadounidenses, hay un análisis del DHS que admite que la tarifa tendrá un impacto económico sumamente significativo en 11.051 pequeñas empresas, haciendo el acceso al talento prácticamente prohibitivo para ellas. Sobre esto, Garry Tan, director ejecutivo de la incubadora de startups, expresó su descontento ante el medio DW. “Les estamos diciendo a los innovadores que innoven en otros lugares. Necesitamos que las pequeñas empresas tecnológicas estadounidenses ganen, no peajes de 100.000 dólares”, puntualizó.

Por ahora, la iniciativa también enfrenta un cuestionamiento legal que gira en torno a si el Ejecutivo tiene facultades para fijar de manera unilateral un cobro de tal magnitud sin la autorización explícita del Congreso.

Siga leyendo: Wallmart frena contrataciones que requiera visas H-1B, tras imposición de tarifa de USS$100.000 de Trump

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto costaría una visa H-1B con la nueva tarifa propuesta por Donald Trump?
La propuesta contempla una tarifa adicional de 103.265 dólares por cada solicitud de visa H-1B sujeta al límite anual. El monto representa un aumento exponencial frente a las tarifas de procesamiento tradicionales, que oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.
¿Qué empresas utilizan más las visas H-1B en Estados Unidos?
Grandes empresas tecnológicas como Meta, Google y Amazon están entre los principales usuarios del programa para contratar ingenieros y científicos de datos. También universidades y organizaciones sin fines de lucro utilizan ampliamente estas visas para contratar profesores e investigadores.
¿La nueva tarifa H-1B también afectaría a extranjeros que ya están en Estados Unidos?
Sí. A diferencia de la medida impulsada inicialmente en 2025, la nueva propuesta también alcanzaría a estudiantes internacionales y profesionales extranjeros que ya están legalmente en Estados Unidos y buscan cambiar su estatus a una visa H-1B.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos