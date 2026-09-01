Trump insiste en cobrar más de 100.000 dólares a empresas que contraten extranjeros; estos serían sus riesgos para EE. UU.

El gobierno de Donald Trump ha resucitado su iniciativa de endurecer las políticas de migración laboral cobrando una elevada tasa a las empresas que contraten trabajadores extranjeros. Esta sería de 103.265 dólares.

La propuesta la realizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pretende una regulación formal para establecer una tarifa adicional por cada solicitud de visa H-1B sujeta al límite anual.

La idea surge debido a que, para la administración republicana, el programa H-1B ha sido “explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra peor remunerada y menos cualificada”, socavando la seguridad nacional y económica.

Con esta postura, la Casa Blanca defiende que este cobro funcionará como un “mecanismo de ingresos” legítimo para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, financiando agencias como ICE, además del Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo, a la vez que incentivaría a las empresas a contratar y capacitar primero a la fuerza laboral local.

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Esta medida representaría un incremento exponencial en comparación con las tarifas de procesamiento vigentes, que tradicionalmente oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.

A diferencia de los intentos iniciales de la administración que afectaban principalmente a las personas contratadas desde fuera de Estados Unidos, la nueva iniciativa tiene un alcance mucho mayor y alcanzaría también a estudiantes internacionales y profesionales extranjeros que ya se encuentran legalmente en el país y buscan cambiar su estatus a una H-1B. Se calcula que la medida produciría aproximadamente 8.800 millones de dólares al año.

Justamente, no es la primera vez que el gobierno Trump pone esto sobre la mesa, pues en septiembre de 2025 la administración del republicano emitió una proclamación presidencial que imponía una tasa de 100.000 dólares para combatir el “abuso sistémico” del programa.

Sin embargo, en junio de 2026, un juez federal bloqueó dicha orden y se alineó con la demanda de 20 estados gobernados por demócratas, concluyendo que el cobro operaba en la práctica como un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso.

Debido a este revés judicial, el gobierno diseñó una nueva estrategia regulatoria formal a través de las facultades del DHS bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con un periodo de 30 días de comentarios públicos antes de su posible entrada en vigor definitiva.