Constituyente, “paz total” y elecciones: Los temas que se agitarán con la anunciada visita de Petro a Medellín

La confirmación de que el presidente de la República vendrá a Medellín para participar en los actos conmemorativos del Día del Trabajo (primero de mayo) está generando controversia por cuenta de un caldeado ambiente político previo a las elecciones presidenciales.
“Este 1 de Mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”, posteó Gustavo Petro en la red social X, confirmando la visita.
La senadora del Pacto Histórico y coordinadora del Gobierno en la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, señaló en un mensaje que dicha visita también significará un respaldo a las conversaciones con estos grupos ilegales.
De igual manera, enfatizó que otro de los motivos del arribo de Petro será la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto que ya fue radicado en el Congreso y que genera preocupación en la oposición política.
“Será una marcha dedicada a promover una Asamblea Nacional Constituyente, recogeremos firmas y entregaremos formularios para esta tarea estratégica en la continuidad del cambio que llegó para quedarse”, afirmó Zuleta.