x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

Este viernes se presentó nuevos pulsos eruptivos, asociados a actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos en niveles superficiales debajo de su cráter.

  • El volcán Puracé, en el Cauca, pasó a alerta naranja. FOTO: SGC
    El volcán Puracé, en el Cauca, pasó a alerta naranja. FOTO: SGC
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos (Cauca), pasó a alerta naranja, según confirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.

Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

Cabe recordar que este viernes se registró un aumento de la actividad volcánica, con caída de ceniza en varias veredas de Puracé (Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío), así como en la cabecera municipal de Coconuco.

Esto se debió a la presencia de nuevos pulsos eruptivos asociados a actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos en niveles superficiales bajo el cráter.

Espere ampliación...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida