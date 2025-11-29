Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

El volcán Puracé , ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos (Cauca), pasó a alerta naranja , según confirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.

Cabe recordar que este viernes se registró un aumento de la actividad volcánica, con caída de ceniza en varias veredas de Puracé (Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío), así como en la cabecera municipal de Coconuco.

Esto se debió a la presencia de nuevos pulsos eruptivos asociados a actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos en niveles superficiales bajo el cráter.

