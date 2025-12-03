Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles

El volcán Puracé volvió a emitir este miércoles dos señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza que vuelven a prender las alertas en las localidades aledañas a la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca.
En un boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que, hacia las 11:34 a. m. y la 1:14 p. m. de este 3 de diciembre, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró las dos emisiones de ceniza.