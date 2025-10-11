Volodímir Zelenski presionó a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania tras fuerte ataque ruso a su red energética

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, urgió este sábado 11 de octubre a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a sellar la paz en Ucrania, a igual que hizo en Oriente Medio, durante una puntual conversación telefónica.
“Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo de Oriente Medio que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario”, escribió Zelenski en una publicación en Facebook.
“Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia”, añadió en tono preocupante, según medios internacionales, Zelenski.