Volqueta sin frenos chocó varios vehículos y terminó en el parqueadero de una unidad residencial del barrio Loreto, Medellín

Como si fuera una bala, una volqueta que no estaba cargada se quedó sin frenos en el barrio Loreto, comuna 9 (Buenos Aires), de Medellín, llevándose a su paso varios vehículos que estaban estacionados, antes de meterse al parqueadero de un conjunto residencial. El accidente ocurrió sobre las 10:53 de la mañana de este sábado, en la carrera 33 con la calle 29, en el oriente de Medellín, cuando el vehículo de carga descendía sin control por el sector La Esmeralda, golpeando las motos y los carros que estaban estacionados en la calle.

Finalmente, en un salto que parecía más de una película de acción, la volqueta voló varios metros hacia el parqueadero del conjunto residencial Entre Palmas de San Diego, acabando en el acceso de uno de sus parqueaderos. Entérese: Encontraron el carro que mató a un motociclista en El Poblado y se dio a la fuga Con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín y la misma comunidad, el conductor de este vehículo de carga tuvo que ser rescatado y posteriormente trasladado al Hospital General con múltiples contusiones. Las primeras informaciones darían cuenta de que este siniestro no dejó más personas lesionadas, aunque sí millonarias afectaciones a los cuatro vehículo colisionados: tres motos y un carro particular. Le puede interesar: Dueños del reconocido restaurante El Rancherito fallecieron en un accidente de tránsito Con apoyo de grúas, se avanzan en las labores para extraer la volqueta accidentada e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente este accidente, que según los reportes oficiales, quedó más en el susto.