Video | Alerta por volqueta con explosivos generó pánico en Tunja, Boyacá: iría dirigida al Batallón Simón Bolívar

El pánico se desató en Tunja cerca de las 5:00 a.m. de este sábado 8 de noviembre, tras el hallazgo de un vehículo sospechoso cerca del batallón Simón Bolívar en Boyacá. Se trata de una volqueta equipada con una plataforma para lanzar cilindros bomba o “tatucos”.

La situación está siendo manejada de forma inmediata por el Ejército Nacional y la Policía local. Expertos en explosivos se encuentran en la zona y confirmaron la ejecución de dos detonaciones controladas. La comunidad del barrio fue evacuada preventivamente para evitar cualquier emergencia.

Autoridades como Policía y Alcaldía de Tunja manifestaron que no se han registrado personas heridas. Asimismo, afirmaron que se centran ahora en la verificación de cámaras de seguridad para establecer la identidad de los responsables. En la operación, se activó por accidente uno de los cilindros y causó graves daños en el batallón. La zona había sido evacuada.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, confirmó la situación ocurrida en la madrugada de este sábado, por lo que aseguró que después de identificar el vehículo, se activaron todos los protocolos de seguridad para atender la situación.

“De inmediato se activaron todos los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, Policía y Alcaldía de Tunja, con el fin de evidenciar y corroborar que tipos de elementos se encuentran dentro del vehículo. En este momento estamos realizando explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad. Estamos al frente del caso y la seguridad es nuestra prioridad”, explicó.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la situación a través de su cuenta de X. El mandatario confirmó que los explosivos al parecer si iban dirigidos contra el Batallón Simón Bolívar de Tunja y que la población cercana fue evacuada, por lo que no hay víctimas mortales.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”, detalló el presidente.

