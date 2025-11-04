Volvieron a secuestrar a los soldados que fueron liberados en La Macarena, Meta

No habían pasado ni cuatro horas desde la liberación de dos soldados del Ejército Nacional, cuando se reportó el resecuestro de los mismos uniformados en zona rural de La Macarena, Meta.

El primer rapto se habría presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP-OEA participa en las gestiones para lograr su recuperación, a unos 22 kilómetros del lugar del secuestro.