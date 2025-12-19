x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Atención! Atienden voraz incendio en La Estrella: varias empresas estarían afectadas

El cuerpo de bomberos está atendiendo la situación y hay cierre total en vías aledañas.

  • El incendio se ha extendido por toda la zona industrial de La Estrella. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El incendio se ha extendido por toda la zona industrial de La Estrella. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

Un voraz incendio se reportó este viernes, 19 de diciembre, en el municipio de La Estrella, específicamente en la zona industrial Sierra Morena, en la carrera 50, entre las calles 96 y 98.

Las llamas se han extendido por todo el sector, por donde además hay varias empresas de pintura y químicos. Por el momento el Cuerpo de Bomberos del municipio se encuentra atendiendo la emergencia.

Debido a la estela de humo que hay en la zona, la Alcaldía de La Estrella informó que hay cierre total en la vía. Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida