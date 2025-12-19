¡Atención! Atienden voraz incendio en La Estrella: varias empresas estarían afectadas

Un voraz incendio se reportó este viernes, 19 de diciembre, en el municipio de La Estrella, específicamente en la zona industrial Sierra Morena, en la carrera 50, entre las calles 96 y 98.

Las llamas se han extendido por todo el sector, por donde además hay varias empresas de pintura y químicos. Por el momento el Cuerpo de Bomberos del municipio se encuentra atendiendo la emergencia.

Debido a la estela de humo que hay en la zona, la Alcaldía de La Estrella informó que hay cierre total en la vía. Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Noticia en desarrollo...