¿Se pueden leer los pensamientos? Científicos logran escuchar la voz interna

Un artículo recién publicado en la revista Cell dio a conocer los avances realizados por los especialistas del estudio BrainGate, el cual consiste en la construcción de un sistema de implantes cerebrales que permite restablecer algunas funciones como el movimiento y la comunicación en personas con parálisis. En su último ensayo clínico, los expertos lograron traducir la voz interna por medio de una computadora.

Desde hace décadas, la neurociencia está intentando descifrar cómo opera esta función y esta investigación apunta a que cada vez están más cerca de gritar “Eureka”.

Hace más de treinta años, una de las metas de esta disciplina ha sido ayudar a las personas que han perdido su voz por enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que afecta a alrededor de 352.000 personas en el mundo. Lo que hace esta condición es debilitar las neuronas y la médula espinal, lo que provoca la pérdida de control sobre los músculos, incluidos aquellos implicados en el habla.

Lo que ha hecho el BrainGate es construir chips conocidos como interfaces cerebro-computadora, los cuales fueron ya son utilizados por personas que hacen parte del estudio.

En total, fueron cuatro los participantes a quienes les fueron implantados electrodos en el cerebro, exactamente en la corteza motora, la cual se activa cuando se envían órdenes a los músculos para hablar. Una computadora es la encargada de traducir las palabras que estas personas quieren compartir conscientemente, pero lo que el grupo de 23 científicos estadounidenses hizo fue probar si esta máquina también es capaz de captar la voz interior.