Del Mundial a Colo Colo: así fue el debut de Vozinha en Chile

Tres semanas después de su llegada a Colo Colo, Vozinha, guardameta de la selección de Cabo Verde y protagonista del Mundial 2026, hizo anoche miércoles su estreno con la camiseta del Cacique en la Copa Chile.

A sus 40 años, Vozinha causa un impacto inmediato en Chile. Miles de aficionados acudieron a recibirlo en su presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto.

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Colo Colo, líder del fútbol chileno y el club más popular y ganador del país, le dio la titularidad a Vozinha en el partido frente a la Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el Cacique también ocupa el primer lugar.

Fue un plácido 3-0 para el Cacique, con un Vozinha que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del encuentro.

“Feliz por mi primer juego. Es una sensación buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar”, dijo a la prensa Vozinha, que no jugaba desde el Mundial, a inicios de julio.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

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En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Este domingo (4:30 p.m.), ante el Audax Italiano, el arquero de Cabo Verde espera seguir siendo protagonista.

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