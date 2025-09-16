Viaje a EE. UU. en octubre: estos son los vuelos más barato desde Bogotá por $776.000

El interés de los colombianos por viajar al exterior se mantiene estable en 2025. Entre enero y julio, más de 3,2 millones de viajeros salieron del país, lo que representó un crecimiento del 1% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). El destino que sigue liderando las preferencias es Estados Unidos, que recibió 947.764 visitantes de Colombia, lo que equivale a una participación del 29,4% del total. Sin embargo, esta cifra representó una caída del 4% frente al año pasado, un escenario que ha permitido que mercados como España (473.828 viajeros, con un alza del 8%) y Panamá (341.734 viajeros, con un aumento del 20%) se consoliden como alternativas cada vez más dinámicas.

En este contexto, viajar a Estados Unidos en octubre puede resultar más económico de lo habitual. De acuerdo con búsquedas de vuelos, la aerolínea Spirit ofrece la tarifa más baja desde Bogotá hacia Fort Lauderdale, con un precio de 776.000 pesos ida y vuelta. El itinerario, válido entre el 14 y el 28 de octubre, tiene salida a las 2:10 p. m. desde El Dorado y regreso a las 10:35 a. m. desde Fort Lauderdale.

Fort Lauderdale, un destino turístico estratégico

Este destino, ubicado en el estado de Florida, es reconocido como un punto de entrada estratégico para recorrer algunos de los lugares más visitados por turistas internacionales. Entre ellos están las playas y el arte urbano de Miami, los parques temáticos de Orlando, los canales navegables y el boulevard Las Olas en Fort Lauderdale, los paisajes caribeños de Key West y los recorridos en hidrodeslizador por los Everglades, hogar de caimanes y vida silvestre.

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, explicó que “el turismo emisivo del país está revelando un equilibrio con nuevas tendencias, donde los mercados tradicionales como Estados Unidos mantienen el liderazgo, pero igualmente está generando oportunidades de crecimiento para destinos de Suramérica y Europa”. El informe de la agremiación también mostró cambios en los motivos de viaje. Aunque el turismo sigue siendo el principal, cayó un 3% en comparación con 2024. En contraste, los viajes por trabajo y negocios crecieron un 9%, confirmando el peso cada vez mayor del segmento corporativo. En cuanto al comportamiento por países, Brasil (+44%) y Perú (+26%) lideran los crecimientos, mientras que México (-28%) y Chile (-6%) registraron caídas.