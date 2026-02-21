Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

La Aeronáutica Civil indicó, por su parte, que la tripulación de la aeronave “abortó su maniobra de despegue” tras registrarse “un presunto incidente con otra aeronave en las proximidades de la pista sur”, sin precisar que la otra aeronave implicada hacía parte de la FAC.

La aerolínea precisó que la tripulación del Airbus 320 realizó una maniobra conocida como “despegue interrumpido” cuando el avión ya se encontraba en la fase final de aceleración sobre la pista. Ante la presencia del helicóptero, señalaron, el piloto actuó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, “priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”. Siga leyendo: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025 Debido a la maniobra, el avión presentó efectos técnicos en el tren de aterrizaje, pues “la temperatura de las ruedas aumentó ocasionando su desinflado”. “El total de pasajeros fueron evacuados mediante escaleras, sin que fuera necesario activar un procedimiento de emergencia. No se reportan personas lesionadas. Todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos”, agregó, por su parte, la Aerocivil.

El avión, así mismo, fue retirado de la operación para ser revisado. “Se movilizará hasta el hangar para su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento”, añadió la aerolínea mientras que la Aeronáutica informó que las autoridades iniciaron la “recolección de grabaciones y evidencias técnicas para determinar con precisión las causas del evento”.

Lo que dijo la Fuerza Aeroespacial sobre lo ocurrido en El Dorado con el vuelo de Latam

En un informe conocido por el diario El Tiempo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que la aeronave involucrada en el incidente fue el helicóptero FAC4021 que, al igual que el avión comercial, no presentó personas lesionadas durante el cruce de la trayectoria. La FAC señaló que una vez conocido el incidente “se tuvo contacto con la Aeronáutica Civil con el fin de ofrecer toda la información requerida para esclarecer los hechos”.