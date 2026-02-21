x

Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

El avión que cubría la ruta Bogotá - San Andrés ya estaba en la fase final de aceleración sobre la pista cuando un helicóptero se cruzó en su trayectoria. La tripulación del vuelo comercial realizó una maniobra con la que evitó un choque. Esto fue lo que ocurrió en El Dorado.

  El avión de la aerolínea Latam estaba a punto de despegar en la pista sur de El Dorado cuando ocurrió el incidente. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 19 minutos
Un despegue por poco termina en tragedia este viernes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que un avión de la aerolínea Latam tuviera que interrumpir su salida, en pleno carreteo, porque un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se le atravesó en su trayectoria.

En video: Avión que cubría ruta San Andrés - Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó posible tragedia

Los hechos ocurrieron a las 5:50 de la tarde de este 20 de febrero cuando el vuelo LA4278, que cubría la ruta Bogotá – San Andrés con 157 pasajeros a bordo, “debió rehusar el despegue durante su carrera final debido a que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se cruzó en la trayectoria de despegue”, explicó Latam en un comunicado.

La Aeronáutica Civil indicó, por su parte, que la tripulación de la aeronave “abortó su maniobra de despegue” tras registrarse “un presunto incidente con otra aeronave en las proximidades de la pista sur”, sin precisar que la otra aeronave implicada hacía parte de la FAC.

La aerolínea precisó que la tripulación del Airbus 320 realizó una maniobra conocida como “despegue interrumpido” cuando el avión ya se encontraba en la fase final de aceleración sobre la pista. Ante la presencia del helicóptero, señalaron, el piloto actuó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, “priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”.

Siga leyendo: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

Debido a la maniobra, el avión presentó efectos técnicos en el tren de aterrizaje, pues “la temperatura de las ruedas aumentó ocasionando su desinflado”.

“El total de pasajeros fueron evacuados mediante escaleras, sin que fuera necesario activar un procedimiento de emergencia. No se reportan personas lesionadas. Todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos”, agregó, por su parte, la Aerocivil.

El avión, así mismo, fue retirado de la operación para ser revisado. “Se movilizará hasta el hangar para su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento”, añadió la aerolínea mientras que la Aeronáutica informó que las autoridades iniciaron la “recolección de grabaciones y evidencias técnicas para determinar con precisión las causas del evento”.

Lo que dijo la Fuerza Aeroespacial sobre lo ocurrido en El Dorado con el vuelo de Latam

En un informe conocido por el diario El Tiempo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que la aeronave involucrada en el incidente fue el helicóptero FAC4021 que, al igual que el avión comercial, no presentó personas lesionadas durante el cruce de la trayectoria.

La FAC señaló que una vez conocido el incidente “se tuvo contacto con la Aeronáutica Civil con el fin de ofrecer toda la información requerida para esclarecer los hechos”.

“Se verificó que el helicóptero FAC4021 acató y siguió todas las instrucciones del control de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado”, explicó la institución.

También aseguraron que en cada una de sus misiones “están comprometidos con la seguridad operacional”, tanto de sus vuelos como del tránsito aéreo en la terminal aérea.

Latam, finalmente, informó que dio alternativas a los pasajeros que decidieron continuar con su itinerario de viaje el mismo viernes reacomodándolos en un vuelo que partió a las 8:30 de la noche del mismo viernes.

Le puede interesar: Esta es la empresa de la avioneta accidentada en la ruta Popayán – Cali: así fue como piloto evitó una tragedia en el Valle

