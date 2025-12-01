x

Colombia recupera normalidad aérea tras crisis de software en los Airbus A320: el 98% de los vuelos operarán este martes

La Aeronáutica Civil prevé que el próximo 3 de diciembre toda la flota aérea esté operando con normalidad en el país.

  • La crisis estalló tras una alerta técnica emitida por Airbus sobre posibles fallas asociadas al software de los A320, lo que llevó a suspender preventivamente vuelos y someter los aviones a actualizaciones obligatoria. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Colombia se prepara para recuperar casi por completo su operación aérea luego de varios días de cancelaciones y retrasos derivados de la actualización de software requerida en parte de la flota Airbus A320.

La Aeronáutica Civil confirmó que el 98 % de la capacidad doméstica estará restablecida este martes 2 de diciembre, gracias al avance del proceso técnico y al acompañamiento directo del fabricante europeo.

Las autoridades informaron que ya son 106 las aeronaves actualizadas, frente a las 102 reportadas el día anterior. Nueve aviones adicionales completarán el procedimiento el martes en la mañana, alcanzando así 115 aeronaves listas para operar, de un total de 124. Solo seis continuarán en proceso.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que “mañana el país volverá a la normalidad en más del 98 % de sus vuelos y que el miércoles tendremos la flota completamente operativa. Esta es una respuesta rápida, responsable y en equipo para proteger la movilidad de millones de viajeros”.

Este avance permitirá que la mayoría de los pasajeros afectados puedan ser reacomodados el mismo día, gracias a la disminución de los factores de ocupación y a una oferta aérea que vuelve progresivamente a la estabilidad.

La Aerocivil explicó que la presión sobre la operación doméstica se ha reducido de manera significativa, permitiendo redistribuir a los usuarios sin retrasos prolongados.

En cuanto a los vuelos internacionales, este martes solo se proyectan cuatro cancelaciones, cuando en días anteriores la cifra oscilaba entre 60 y 80 vuelos afectados. Solo un vuelo deberá ser reprogramado para el día siguiente.

En contexto: Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses

El panorama de normalización coincide con la llegada de nuevas piezas necesarias para completar las últimas actualizaciones. En Bogotá, la ministra Rojas detalló que cerca de 130 aviones requerían el ajuste de software, la mayoría pertenecientes a Avianca, y que actualmente solo quedan 19 aeronaves pendientes.

De ellas, cinco podrán ser intervenidas próximamente gracias al arribo de diez cajas desde Europa, esenciales para el procedimiento. “Solo quedan 14, es decir, el panorama que al principio habíamos pensado que era bastante crítico, realmente ha estado mucho más tranquilo”, explicó.

La Aerocivil resaltó que las medidas preventivas adoptadas desde el inicio de la contingencia permitieron reducir de manera progresiva el número de vuelos cancelados: de 84 el sábado a 45 previstos para mañana, con un volumen decreciente de pasajeros afectados.

El Gobierno proyecta que este miércoles toda la flota comercial estará operando con normalidad, mientras el monitoreo continúa desde el Puesto de Mando Unificado para garantizar que no se presenten nuevas afectaciones.

Relacionado: Airbus enfrentaría un nuevo problema de calidad en varios de sus aviones A320

