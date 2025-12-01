Colombia recupera normalidad aérea tras crisis de software en los Airbus A320: el 98% de los vuelos operarán este martes

Colombia se prepara para recuperar casi por completo su operación aérea luego de varios días de cancelaciones y retrasos derivados de la actualización de software requerida en parte de la flota Airbus A320.

La Aeronáutica Civil confirmó que el 98 % de la capacidad doméstica estará restablecida este martes 2 de diciembre, gracias al avance del proceso técnico y al acompañamiento directo del fabricante europeo.

Las autoridades informaron que ya son 106 las aeronaves actualizadas, frente a las 102 reportadas el día anterior. Nueve aviones adicionales completarán el procedimiento el martes en la mañana, alcanzando así 115 aeronaves listas para operar, de un total de 124. Solo seis continuarán en proceso.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que “mañana el país volverá a la normalidad en más del 98 % de sus vuelos y que el miércoles tendremos la flota completamente operativa. Esta es una respuesta rápida, responsable y en equipo para proteger la movilidad de millones de viajeros”.