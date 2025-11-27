Los tres cuestionados viajes en aeronaves de Policía que tienen en la mira a la institución por supuestos gastos innecesarios

La visita del director de la Policía de Colombia a la 93° Asamblea General de Interpol en Marruecos, está suscitando cuestionamientos de cuenta de los supuestos gastos innecesarios del avión empleado y la sombra de Verónica Alcocer, de quien se ha dicho que al parecer trató de gestionar su regreso a Colombia en ese vuelo.
El evento inició el 24 de noviembre y termina este jueves 27, en la ciudad de Marrakech, con la asistencia de representantes de 172 naciones, con el propósito de discutir asuntos sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional, el ciberdelito y el papel de la mujer en los cuerpos policiales, entre otros.
De parte de Colombia asistió el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.
El primer cuestionamiento que produjo su viaje fue la utilización del polémico avión Embraer Legacy 600 VIP, cuya adquisición en 2023 generó una investigación por detrimento fiscal de parte de la Contraloría General de la República.
Tal cual informó este diario en su momento, la Policía invirtió cerca de 12 millones de dólares (unos 58.000 millones de pesos al cambio de ese momento), en la compra de una aeronave de lujo con la capacidad de transportar a 13 personas, pese a que el presupuesto que se había asignado para ese rubro contemplaba la necesidad de conseguir una capaz de transportar a por lo menos 44 pasajeros.