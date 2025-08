La falta de eventos hace que no haya una expectativa tan grande por la cita más importante del ciclismo en Colombia, sumado a la incertidumbre de si se va a realizar y al cambio constante de su fecha en el calendario. Por ejemplo, en 2021 se realizó en abril; entre 2022 y 2024, en junio; y en 2025, en agosto.

“Estamos jodidos en Colombia (por la anulación de carreras este año), no nos ayudan. Es triste lo que se está viviendo. Falta más difusión en los periódicos. El llamado es que nos apoyen, empezando por la empresa privada, el Gobierno...”, comentó Sergio Luis, ganador de la Vuelta en 2010.

Jesús Piedrahíta, gerente administrativo del Orgullo Paisa, quien se mantiene tocando puertas y promoviendo eventos como carreras de fondo para generar recursos para su equipo y fomentar la práctica del ciclismo entre aficionados, va más allá al analizar el difícil panorama desde tres puntos de vista.

“Primero, nos está faltando trabajo en los municipios y provincias, de donde han salido los grandes talentos. Ya no vemos una generación que reemplace a Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita”, expone.

Como segunda razón, señala la falta de patrocinios y la apatía de la empresa privada:. “Todo se lo han dejado al Estado, y este no puede con toda la carga” Por último, habla de la crisis financiera que vive el país. “Tenemos una respuesta negativa de apoyo al deporte por parte del Gobierno. Y eso se nota con la cancelación del Tour Colombia y con los aportes que no se están entregando a las entidades mayores, como el Comité Olímpico Colombiano. Todo ello influye para que eventos como la Vuelta no tengan la fuerza de años atrás”.