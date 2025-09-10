Oficial: la Vuelta a España cambia el recorrido de la contrarreloj individual por temor a nuevas protestas

La Vuelta a España ha cambiado el recorrido de la etapa 18 que es una contrarreloj individual que se llevará a cabo en Valladolid, así lo han confirmado los organizadores a través de un comunicado. “Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid (...) ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”, informó la organización a través de sus redes oficiales. Lea también: Este es el dueño del Israel Premier Tech, el equipo que ha desatado protestas en la Vuelta a España Inicialmente la etapa estaba prevista para que se hiciera en un recorrido de 27 kilómetros en un terreno completamente llano que favorece a los especialistas en combatir el cronómetro.

Sin embargo, esta medida se toma teniendo en cuenta las manifestaciones pro Palestina que ya en varias ocasiones han obligado a la organización a cambiar el punto de llegada como ocurrió en la etapa 11 donde a 3 kilómetros de la línea de meta se decidió tomar tiempos y no declarar ganador y en la etapa 16 donde el final de la etapa se adelantó 8 kilómetros a lo trazado originalmente y en donde el ganador fue el colombiano Egan Bernal. Esta etapa es una de las más decisivas para la clasificación general, pues sí o sí deberá haber diferencias entre los corredores, donde algunos se acercarán y subirán posiciones o por el contrario, se alejarán de toda aspiración sobre la carrera.