Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España; Buitrago y Egan, en el top-10

El ciclista francés David Gaudu (Groupama – FDJ) cobró revancha este lunes en la Vuelta a España al imponerse en la tercera etapa, de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en territorio italiano, donde pasó a acompañar en el liderato de la competencia al danés Jonas Vingegaard (Team Visma).
Los colombianos Santiago Buitrago (Bahrain) y Egan Bernal (Ineos) también cumplieron una grata actuación al pelear por el triunfo de la exigente fracción, en la que finalmente se ubicaron séptimo y octavo, respectivamente.